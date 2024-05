Żużel w Łodzi. Poważna deklaracja Witolda Skrzydlewskiego. Co powiedział?

pieniędzy? Albo, że tu chcą przyjść sponsorzy z milionami, tylko nie przychodzą, bo Skrzydlewski cały czas siedzi? Ja już tego nie potrzebuję. Jeśli dla tych przygłupów to ja jestem takim problemem, to niech to bierze ktoś inny. Chętni pchają się drzwiami i oknami. (...) Co mnie boli? A głupi Skrzydlewski niech dalej daje kasę i to finansuje. Ja podjąłem decyzję i tyle. Tylko chcę to zostawić i przekazać w jak najlepszym stanie. Teraz trzeba będzie wydać następne pieniądze, żeby zrobić jakieś ruchy i się utrzymać. Moja rodzina nie będzie dłużej tego finansować.