Zuchwała kradzież na terenie Rybakówki pod Tuszynem. Przyjechał ciągnikiem i ukradł...meble ogrodowe

ZOBACZ ZDJĘCIA

Do zdarzenia doszło 22 sierpnia. Jak ustalili policjanci, 30-letni piotrkowianin będąc wraz z kolegą na terenie jednego z obiektów pod Tuszynem upodobał sobie meble ogrodowe. Postanowił później po nie wrócić sam ciągnikiem i tak zrobił.

Stół ogrodowy i ławki przewiózł na swoją posesję. Jednak kiedy nie mógł sprzedać fantów postanowił je spalić. Kiedy do jego drzwi zapukali policjanci był zaskoczony ich wizytą. Został zatrzymany. Usłyszał już zarzut kradzieży co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. W przeszłości 30-latek miał już konflikty z prawem. Postępowanie w tej sprawie prowadzą tuszyńscy policjanci pod nadzorem prokuratury.