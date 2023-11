Zrewitalizowane patio dla uczniów widzewskiej szkoły - tu będą się relaksować i dotleniać między zajęciami FOTO FILM

ZSO 1 jest ogromną placówką, w której uczy się łącznie ok. 1100 uczniów - w Szkole Podstawowej nr 198 i XXXII Liceum Ogólnokształcącym.

- Staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki do prowadzenia zajęć, uczenia się, dlatego poszukujemy finansów z różnych źródeł i współpracujemy z różnymi podmiotami - dodaje dyrektor Janusz Brzozowski. - Z nowego patio uczniowie mogą korzystać w przerwach między lekcjami. Myślimy o tym, by rozbudować patio o ogródek dydaktyczny i wówczas będą mogły być tu prowadzone także zajęcia edukacyjne. Nowe rośliny są, ale to dopiero początek, będzie ich przybywać.