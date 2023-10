Znów zmiany w Polsacie. Janachowska pójdzie w ślady Dowbor i Skrzyneckiej? Teraz drży o pozycję ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

I pewnie dlatego szefowie TV robią wszystko, by takowy domownik, zadomowił wszystkich innych znajdujących się w tym spotkaniu. Oczywiście, oni są przekonani, że ich decyzje są nieomylne i jedynie słuszne dla telewidzów. Zgodnie z taką filozofią myślenia robotę w Polsacie straciły już Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Dowbor i Piotr Gąsowskim. Teraz Edward Miszczak, dyrektor programowy tej stacji, nie wystawił kredytu zaufania Izabeli Janchowskiej.

SMASZCZ WALCZY Z JANACHOWSKĄ. NIEKTÓRZY W SIECI ŻYCZĄ JEJ... ŚMIERCI - KLIKNIJ TUTAJ

Prezenterka od 2021 roku wcielała się r rolę jednej z gospodyń tanecznego programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Oprócz tego gwiazda dostała własne show o tematyce ślubnej czyli „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej”. I wszystko wskazuje na to, że na tym się skończy. Wprawdzie Polsat uruchamia nowy program, który będzie skupiał się na pannach młodych, ale tym razem bez niej!