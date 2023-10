Znamy nazwiska laureatów konkursu Złota Nitka. Młodzi projektanci powalczą w Łodzi o nagrodę główną

W gali finałowej swoje kolekcje zaprezentują:

Julia Burak Maria Czarnecka Robert Geserick Natalia Kowalska Monika Łuczak Oliwia Matlak Gabriela Nowak Sandra Skórka Tomasz Umbras Hanna Wojciechowska Anastasiya Zaretskaya Dominik Żyża

Do konkursu zgłosiło się ponad 100 młodych projektantów mody (do 30 roku życia). Prace najlepszej dwunastki okazały się najciekawsze. Julii Burak swoją kolekcję zatytułowała „Prze-żarty, czyli jak osoby z otyłością są postrzegane przez społeczeństwo”. Łączy w niej ubrania plus-size z elementami nawiązującymi do artykułów spożywczych po to, by jak najdosłowniej ukazać problem. Z kolei Maria Czarnecka w kolekcji „CUT UP” zderza zachodnią branżę fashion ze stylem japońskim, tworząc projekty oparte na prostokątnych wzorach i technikach origami, które pozwalają ograniczyć ilość ścinków i odpadków. Po inne inspiracje sięga Robert Geserick, który w kolekcji „Buntprächtigerlebensverlauf” odwołuje się do własnych berlińskich wspomnień i barwnego świata popkultury. W konkursie prezentuje sylwetki męskie, wyróżniające się drukami transferowymi czy przestrzennymi splotami dziewiarskimi. Natalia Kowalska kolekcją „Womanhood” zaciera granicę między tym, co kobiece, a tym, co dziewczęce. Inspiracją była dla niej sztuka i ubiór okresu romantyzmu oraz sielankowy, idealizowany styl życia, który reprezentuje sobą stylistyka cottage core. Kobiecy przekaz ma również „Forbidden Body” – feministyczny manifest Moniki Łuczak, inspirowany wstrząsającą historią uprowadzenia Junko Furuty. Kraj Kwitnącej Wiśni zostaje tu obdarty z majestatycznego piękna i zestawiony z brutalnością uprzedmiatawiającego kobietę rynku erotycznego. Oliwia Matlak podejmuje temat bliskości jako podstawowej ludzkiej potrzeby, która często jednak łączy się z uczuciem lęku. Przez otulające ciało duże, miękkie formy, jej ubrania mają dawać poczucie ciepła, tworzyć strefę komfortu i namiastkę bliskości. Gabriela Nowak stworzyła „FutuREE Work Today", futurystyczną kolekcję inspirowaną ubiorem roboczym w kontekście nowoczesnej architektury dla młodych i odważnych osób, którzy nie boją się skupiać na sobie spojrzenia. Zaś Sandra Skórka zainspirowana twórczością A. Makoto proponuje kolekcję „Giardino", w której istotną rolę odgrywa rzemiosło i naturalne materiały: wełna, jedwab i skóra. Surrealistyczną stronę natury eksploruje Tomasz Umbras. Jego kolekcja „Return of the Witch” czerpiąca inspiracje z historii czarownic, to zupełnie bezszwowe ubrania o rzeźbiarskich formach. „Riqueza del Sur” Hanny Wojciechowskiej to podróż do Ameryki Łacińskiej, podkreślająca piękno tradycyjnych wzorów i rzemiosła oraz hołdująca historii i naturze. Anastasiya Zaretskaya w kolekcji „Adaptacja” odwołuje się do stylu życia swojego taty, który nie odnajduje się we współczesnym technologicznym świecie, wybierając autentyczny, ekologiczny i zrównoważony styl życia. Ostatni z finalistów – Dominik Żyża, tworząc kolekcję damską „Nigdy o Tobie nie zapomnę”, inspirował się sztuką Władysława Hasiora. Projektant przeplata motywy ludowości, religijności oraz elementy polskiego designu typowe dla epoki, w której tworzył rzeźbiarz.

