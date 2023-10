Zgrabna Anna Kurek pokazuje swoje zgrabne ciało. Zdjęcia żony Bartosza Kurka zachwycają internautów ZDJĘCIA 20.10.2023

ZOBACZ NOWE ZMYSŁOWE ZDJĘCIA ANI KUREK - KLIKNIJ TUTAJ LUB W GALERIĘ ZDJĘĆ

Żona polskiego siatkarza Bartosza Kurka to prawdziwa piękność. Jej licznie publikowane zdjęcia wręcz oczarowały internautów.

Anna Kurek (wiek 29 lat) także jest siatkarką. Z Bartkiem Kurkiem są parą od 2016 roku. Ślub pary odbył się latem 2020 roku.

Sympatyczna Ania to też była reprezentantka naszego kraju! Jest trzykrotną zdobywczynią Mistrzostwa Polski (dwa pierwsze triumfy odniosła w zespole juniorskim).

Bartek nie ukrywa, że zakochał się w Ani od pierwszego wejrzenia. W jednym z wywiadów szczerze to wyznał.

- Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to trzeba ją zapytać - opowiadał Bartosz Kurek w książce "Ludzie ze złota" autorstwa Edyty Kowalczyk i Jakuba Radomskiego. - Jeśli chodzi o uczucia, to jestem ostrożnym facetem. W tym przypadku jednak od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw.