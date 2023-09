Zdaniem internautki Cichopek nie grzeszy urodą. Co na to Hakiel?

NOWY BIZNES KATARZYNY CICHOPEK. WIEMY, CZYM SIĘ TERAZ ZAJMUJE - KLIKNIJ TUTAJ

Jedna z bywalczyń sieci zadała mu bardzo bezpośrednie patynie: - Czy wróci Pan do „Tańca z Gwiazdami”? Powiem szczerze, że bardziej by Pan się nadawał do tej pracy niż Katarzyna, która, prawdę mówiąc, urodą nie grzeszy.

Hakiel tak zareagował: - Prośba o nieobrażanie się nawzajem na moim profilu. Wystarczy już hejtu w internecie. Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, zobaczymy co czas przyniesie.