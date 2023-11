Zakup 14 autobusów mini dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dofinansuje spółka CPK. Łódzkie rozwija sieć linii dojazdowych

14 nowych autobusów mini zasili flotę Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W środę marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisanie umowę na dostawę taboru do realizacji pasażerskich połączeń regionalnych w ramach innowacyjnego projektu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w województwie łódzkim.

– Zakup nowych autobusów jest możliwy dzięki dofinansowaniu tej inwestycji przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny kwotą 10 milionów złotych – mówi marszałek Grzegorz Schreiber. – Nowe pojazdy będą partiami dostarczane do ŁKA i stopniowo będą włączane do budowanego przez nas systemu połączeń kolejowo - autobusowych, czyli takich gdzie pasażerów z mniejszych miejscowości dowozimy do najbliższej stacji kolejowej, skąd mogą kontynuować podróż pociągiem ŁKA do Łodzi, a dalej w miarę potrzeby także do Warszawy, na lotnisko czy do jakiegokolwiek innego miejsca w kraju.