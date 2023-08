Wszystkie wymagające tego łódzkie torowiska tramwajowe zostaną przebudowane

Jezdnia i chodnik na jednej wysokości?

Zaplanowano do przebudowy ciąg ulic Zielona-Legionów-Konstantynowska od Wólczańskiej do Krakowskiej. Począwszy od centrum miasta ul. Zielona stanie się ulicą o uspokojonym ruchu z priorytetem dla tramwajów. Jezdnia i chodnik wykonane zostaną bez podziału na jednej wysokości. Tego typu rozwiązania z powodzeniem działają w innych miastach, choćby w Katowicach. Takie rozwiązanie pozwoli na budowę wygodnych przystanków, ułatwi też poruszanie się pieszo lub rowerem. Powstaną również nowe przystanki przy ul. Pogonowskiego.

Dodatkowe skręty z Legionów przy al. Włókniarzy

Na dalszym odcinku od ul. Więckowskiego autobusy i tramwaje pojadą wspólnie po torowisku, aby ominąć auta przed al. Włókniarzy. W całości przebudowany zostanie węzeł u zbiegu Włókniarzy z Legionów, z zachowaniem krańcówki tramwajowej. Dobudowane zostaną natomiast dodatkowe skręty dla tramwajów, aby sieć była bardziej funkcjonalna. Na węźle powstaną wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe, aby ułatwić przesiadki. Autobusy pojadą razem z tramwajami również pod wiaduktem na Konstantynowskiej, co przyspieszy ich przejazd. Pod wiaduktem wykonane zostanie również nowe odwodnienie.

Pętla Koziny będzie przy ul. Drewnowskiej?

Zmieni się również ul. Legionów od Żeligowskiego do Włókniarzy oraz Srebrzyńska z Ogrodową - od Cmentarnej do Włókniarzy. Zwłaszcza na tej drugiej zajdzie sporo zmian - planowane są nowe przystanki przy Artyleryjskiej, gdzie powstaje nowe osiedle oraz połączenie trasy na Kozinach z torowiskiem na Włókniarzy, aby tramwaje mogły pojechać dalej - do nowo powstającej stacji kolejowej Łódź Koziny przy ul. Drewnowskiej.