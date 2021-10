Wszystkich Świętych w Łodzi. Tramwaje i autobusy MPK pojadą częściej niż w zwykły weekend. Zmiany tras ułatwią dojazd do cmentarzy

Od soboty 30 października do poniedziałku 1 listopada inaczej niż w zwykłe weekendy kursować będą tramwaje MPK. Na niektórych liniach zostanie zwiększona częstotliwość, inne pojadą zmienionymi trasami.

Linia 2 w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie co 7,5-minuty.

Linia 3A nie będzie kursować.

Linia 3B w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie co 15 minut.

Linia 5 w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie co 15 minut.

Linia 7 w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie w takcie 3,5 oraz 7,5 minuty.

Linia 8AiB w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie co 7,5 minuty.

Linia 9 w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie co 30 minut.

Linie 10A i 10B w godz. 7:30 – 15:30 kursować będą razem co 7,5 minuty.

Linie 11AiB w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie co 7,5 min.

Linia 12 w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie co 15 minut.

Linia 14 w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie co 15 minut na wydłużonej trasie: DW. ŁÓDŹ DĄBROWA – Dąbrowskiego, Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego, pl. Reymonta, Piotrkowska, Pabianicka – CHOCIANOWICE IKEA.

Linia 15 w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie co 7,5 min.

Linia 16 kursować będzie na wydłużonej trasie: TEOFILÓW – Aleksandrowska, Limanowskiego, Włókniarzy, Kopernika, Żeromskiego, Politechniki, Paderewskiego, Rzgowska – CHOJNY KURCZAKI w sobotę w godz. 7:30 – 15:30 co 15 minut., a w niedzielę i poniedziałek w godz. 7:30 – 15:30 co 15 minut., a w godz. 15:30 - 19 co 20 minut .

Linia 17 w godz. 7:30 – 15:30 kursować będzie co 15 minut.

Zmiany tras, w szczególności w okolicach cmentarzy dotkną też niektóre linie autobusowe. Będą to zmiany ułatwiające dojazd do nekropolii. Większość autobusów od soboty do poniedziałku kursować będzie w zwiększonej częstotliwości.