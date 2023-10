Wszyscy mają zapamiętać Dodę. Co się takiego wydarzy?

To bez wątpienia doskonały czas Doroty Rabczewskiej. Ma swoje kolejne pięć minut i wykorzystuje je idealnie, co do ostatniej sekundy.

ZOBACZ ZDJĘCIA Nie dziwi zatem, że Dody jest strasznie dużo w telewizji czy internecie. W Polsacie jest główną bohaterką programu „Doda. Dream Show”, w którym producenci starannie budują napięcie wokół szumnie zapowiadanej trasy koncertowej gwiazdy. MACIEJ MALEŃCZUK OSTRO O DODZIE. CO MU SIĘ NIE PODOBA U DOROTY? ZDJĘCIA - KLIKNUJ TUTAJ Piosenkarka rodem z Ciechanowa w ostatnim odcinku swojego reality powiedziała: - Teraz kończę etap mojej kariery tak, jak ja chcę, na grubej kur..., na takiej akcji, że wszyscy mnie zapamiętają (...) Oczywiście, by dostarczyć widzom znacznie większej dawki emocji, zaproszono do programu Maję Sablewską, która lata temu była menedżerką zespołu Virgin, a później samej Rabczewskiej do 2009 roku.

Tak powiedziała o współpracy z wokalistką: - Doda to jest niezły harpagan. Jest jedna zasada - jej się nie wolno bać. Trzeba mówić jej, jak jest i trzeba słuchać. To coś, co ja jako menedżer używałam jako klucza do Dody.

- Wtedy wiedziałam, że nawet jeśli się nie dogadamy w danym momencie, to za chwilę przyjdzie refleksja. Wiem, że Doda nie wygląda na taką osobę, ale ona nie dość, że ma refleksję, to jeszcze potrafi przeprosić. Bo to jest dobry człowiek - po prostu. DODA NIE BOI SIĘ GŁODOWEJ EMERYTURY. WIEMY, DLACZEGO TAK MÓWI - KLIKNUJ TUTAJ Z kolei Doda tak wspomina współpracę z Mają Sablewską:

- Ja Maję traktowałam jako bardzo serdeczną przyjaciółkę. Miałyśmy taki team na patencie, jak zrobić różne fajne rzeczy, fajne show itd. Pomogła mi przetrzeć pewne szlaki i wtórowała mi w tych moich dziwactwach. Internauci zastanawiają się też nad inną sprawą. Fotoreporterzy przyłapali Dodę z Dariuszem Pachutem!

Piosenkarka opuszczała stadion po koncercie „Roztańczony PGE Narodowy” właśnie w tak zaskakującym towarzystwie. Czy to oznacza, że ex partnerzy do siebie wrócili?

