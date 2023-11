Wielkie obsadzanie Trasy Górna. Wyrośnie tu 3 tysiące drzew i 22 tysiące krzewów

Nowy odcinek Trasy Górna od Rzgowskiej aż do granic miasta przy ul. Kalinowskiego jest już praktycznie gotowy. Na tym 5-kilometrowym fragmencie zupełnie nowej drogi łączącej południowe dzielnicy Łodzi z autostrada A1 trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe.

Nowy odcinek Trasy Górna od Rzgowskiej aż do granic miasta przy ul. Kalinowskiego jest już praktycznie gotowy. Na tym 5-kilometrowym fragmencie zupełnie nowej drogi łączącej południowe dzielnicy Łodzi z autostrada A1 trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Rozpoczęło się również sadzenie drzew i krzewów, a tych przy nowej drodze ma być mnóstwo. Gdyby je zebrać na jednym terenie powstałby spory las. Tu jednak drzewa i krzewy zostaną posadzone wzdłuż jezdni oraz na rondach, których zbudowano aż cztery.

Jedna jezdnia, ale za to cztery ronda

Nowa droga jest przedłużeniem już istniejącej Trasy Górna zbudowanej kilka lat temu od Pabianickiej do Rzgowskiej. Już wtedy zapowiadano, że po oddaniu wschodniej obwodnicy Łodzi w postaci odcinka autostrady A1 Tuszyn - Stryków, trasa Górna zostanie przedłużona do tejże autostrady. I tak też się stało. Budowa trwała dwa lata, a jej efektem jest nowa droga jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Nośność trasy przewiduje obciążenia podobne do standardów autostrad i dróg ekspresowych. W rejonie skrzyżowań z ulicami Nowe Górki, Bronisin, Brójecką i św. Rafała Kalinowskiego powstały ronda. Wzdłuż drogi są również chodniki i na całej długości droga dla rowerów.

To przedłużenie ułatwi kierowcom dotarcie do węzła Łódź Górna na autostradzie A1. Odcinek, który zaczyna się od ul. Rzgowskiej, prowadzi do granic miasta przy ul. Św. Rafała Kalinowskiego i dalej przez gminę Brójce do autostrady A1. Łódź zbudowała 5 km nowej trasy, natomiast pozostały kawałek od granic miasta do samej autostrady o długości 2 km – gmina Brójce.

Trasa Górna będzie odizolowana zielenią

Wzdłuż Trasy Górna zasadzonych zostało 3 tys. drzew. Są to: olchy (470), graby kolumnowe (1050), klony (370), czerwone klony kolumnowe (300), lipy (150), jarzębiny (270), dęby (250) i brzozy (50). Przy nowej drodze rosnąć będą również krzewy. Drogowcy przy 4 rondach zasadzą ich ponad 22 tys. - będą to głównie berberysy, róże, jałowce oraz sosna kosodrzewina. Do tego wzdłuż nowej drogi pojawi się 6 tys. bylin i traw ozdobnych.

