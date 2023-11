Widzew złamał opór Ruchu. Piąte zwycięstwo w tym sezonie pozwoliło łodzianom awansować w tabeli ekstraklasy

Wielki pech Juljana Shehu

O ogromnym pechu może mówić pomocnik Juljan Shehu. Okazało się bowiem, że doznał zerwania więzadła krzyżowego. A to oznacza operację, następnie zaś żmudną i długą rehabilitację, która potrwa co najmniej pół roku, a może się przedłużyć nawet do ośmiu miesięcy. Jest wielce prawdopodobne, że Albańczyka nie zobaczymy już w koszulce czterokrotnych mistrzów Polski. Jego umowa jest bowiem ważna do połowy przyszłego roku. W tym sezonie Shehu zagrał w dziewięciu spotkaniach ligowych.