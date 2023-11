Widzew Łódź - Ruch Chorzów 2:1. Bezcenne zwycięstwo piłkarzy z al. Piłsudskiego. Awansowali na dziewiąte miejsce w tabeli

Widzew Ruch na żywo

strona wymaga odświeżania

WIDZEW ŁÓDŹ 2 RUCH CHORZÓW 1

KONIEC MECZU - Widzew pokonuje Ruch Chorzów 2:1. Łodzianie wykorzystali grę w przewadze liczebnej. Dziękujemy za relację.

90+5 min - Rondić zdobywa gola, ale jest na spalonym.

90+4 min - Kamiński broni uderzenie Rondicia.

90+2 min - Zmiany w Widzewie. Schodzą Nunes i Alvarez, wchodzą Terpiłowski i Dawid.

90 min - Ten mecz potrwa jeszcze co najmniej cztery minuty.

87 min - GGGOOOLLL!!! Dla Widzewa!!! Najpierw uderza Silva, broni Kamiński. Później mamy do czynienia z gigantycznym zamieszaniem w polu karnym gości. Wreszcie lewą nogą strzela Hanousek, a lot piłki zmienia Sanchez. I to jemu zostanie zapisany ten gol. Widzew-Ruch 2:1.

86 min - Rondić na spalonym.

82 min - Zmiana w Ruchu. Kozaka zastępuje Michalski.

82 min - Zmiana w Widzewie. Pawłowski zastępuje Kuna.

82 min - Kamiński broni uderzenie Silvy.

82 min - Strzela Kun, jednak Kamiński nie daje się zaskoczyć.

80 min - Złe uderzenie Hanouska.

79 min - Ładne uderzenie z dystansu Tkacza, ale Kamiński łapie piłkę.

78 min - Po dośrodkowaniu Silvy niecelnie główkuje z bliska Sanchez.

76 min - Dzisiejszy mecz z trybun obserwuje 17338 kibiców.

76 min - Centruje Stępiński, piąstkuje Kamiński.

74 min - Zbyt głębokie dośrodkowanie Nunesa.

72 min - Podwójna zmiana w Widzewie. Schodzą Zieliński i Klimek, wchodzą Tkacz i Rondić.

70 min - Kamiński fantastycznie powstrzymuje w polu karnym Sancheza.

68 min - Widzew gra więc w jedenastu, a Ruch w dziewięciu.

67 min - Dwie zmiany w Ruchu. Schodzą Skwierczyński i Podstawski, wchodzą Moneta i Sedlak.

66 min - Z wolnego strzela Stępiński, ale piłka mija bramkę.

64 min - Kolejna czerwona kartka dla Ruchu. Hanousek podaje prostopadle piłkę do wbiegającego w pole karne Klimka. Nieprzepisowo zatrzymuje go Kasolik, który musi opuścić murawę.

62 min - Strzela Zieliński, a stojący w polu karnym Żyro sprytnie trąca piłkę. Ale ta mija poprzeczkę.

61 min - Faul Bartolewskiego na Nunesie.

59 min - Hanousek mija się z piłką, później uderza jeszcze Kun.

58 min - Silne uderzenie Alvareza z pola karnego, ale Kamiński wybija piłkę nad poprzeczkę.

55 min - Podwójna zmiana w Ruchu. Schodzą Szczepan i Steczyk, wchodzą Feliks i Szur.

54 min - Alvarez podaje do Klimka, a ten niedokładnie podaje z lewej strony boiska.

52 min - Alvarez uderza z wolnego nad poprzeczką.

50 min - Czerwona kartka dla Szymona Szymańskiego z Ruchu. Nie opanował on piłki i później ratował się faulem na uciekającym Nunesie.

49 min - Po faulu na Nunesie z wolnego centrował Alvarez.

47 min - GGGOOOLLL!!! Dla Widzewa!!! Kapitalna akcja i uderzenie z szesnastu metrów Nunesa. Piłka wpada w boczną siatkę, golkiper jest bezradny. Widzew-Ruch 1:1.

POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY - Zaczynamy drugą połowę meczu Widzewa z Ruchem. Zapraszamy na relację.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY - Do przerwy Widzew przegrywa z Ruchem 0:1. Zapraszamy na relację po przerwie.

45 min - Pierwsza połowa meczu potrwa co najmniej minutę dłużej.

44 min - Bartolewski ratował się wybiciem piłki głową we własnym polu karnym.

44 min - Widzewiacy desperacko atakują.

41 min - Skwierczyński wpada w pole karne i uderza wzdłuż linii bramkowej.

40 min - Żyro świetnie zatrzymuje Szczepana.

37 min - Kun fauluje Szczepana.

34 min - Próbuje Nunes, piłka odbija się od Bartolewskiego, ale Kamiński ją łapie.

33 min - Sanchez nie opanowuje piłki w polu karnym.

31 min - Kozak fauluje Żyrę.

31 min - Główka z bliska Klimka.

29 min - Klimek nie dał rady uprzedzić Kamińskiego.

28 min - Nunes sprytnie podaje do wbiegającego w ,,szesnastkę" Kuna, ale pomocnik Widzewa nie zdołał oddać strzału.

23 min - Efektownego gola zdobywa Sanchez, ale sędzia boczny sygnalizuje spalonego.

20 min - Strzela Bartolewski.

16 min - GGGOOOLLL!!! Dla Ruchu! Po błędzie Krzywańskiego Ruch wykonuje róg. W efekcie po dośrodkowaniu z rożnego Bartolewski z bliska wpycha piłkę do siatki. Krzywański znów się nie popisał. Zresztą, podobnie, jak koledzy. Widzew-Ruch 0:1.

15 min - Ładna centra Nunesa i celnie główkuje Klimek. Jednak Kamiński jest na posterunku.

12 min - Ładny przechwyt Żyry, który próbował podać do Klimka.

11 min - Ładna próba prostopadłego podania Nunesa.

9 min - Główka Bartolewskiego nie mogła zagrozić Krzywańskiemu.

8 min - Podanie Sadloka w pole karne.

4 min - Centra Klimka, ale Silva nie zdołał precyzyjnie główkować.

4 min - Sanchez na spalonym.

3 min - Zablokowane uderzenie Sancheza.

POCZĄTEK MECZU - Zaczynamy mecz Widzew-Ruch. Zapraszamy na relację.