Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Cieszę się, że nasze decyzje się obroniły i zdobyliśmy trzy punkty ZOBACZ WIDEO

Daniel Myśliwiec (trener Widzewa): - Najważniejsza kwestia to zwycięstwo i z niego się bardzo cieszymy. Było czuć, jak bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz, ale przez to baliśmy się też tego zrobić. Mogliśmy grać konsekwentnie i dążyć do zdobycia bramki w sposób bardziej odważny, mniej zachowawczy, a tego nie robiliśmy. Pierwsza połowa to był zawód, że nie potrafiłem przygotować piłkarzy pod kątem nastawienia oraz odwagi. To jest coś, czego nie jestem w stanie zaakceptować. Jako trener wziąłem na siebie dużą odpowiedzialność, co wynikało z dwóch ważnych elementów. Po pierwsze: wierzę w moich zawodników - w to, że jesteśmy sobie w stanie poradzić w każdych warunkach. Po drugie: to miało być święto dobrej piłki dla kibiców obu drużyn. Dlatego tak bardzo żałuję tej pierwszej połowy, bo kwestie strategiczne były w porządku, jednak gdy nie dodamy do nich odwagi i pasji, to będzie to wyglądać źle. Byłem natomiast bardzo zadowolony z wyjścia na drugą połowę. Cieszy mnie fakt, w jakich momentach Ruch stracił swoich piłkarzy. To dowód na to, jak ważne jest konsekwentne robienie swojego. Pierwsza czerwona kartka to kluczowy dla nas moment po pressingu, druga to odważna piłka przez środek i prostopadłe podanie. Tak chcemy tworzyć nasze sytuacje. Po tym meczu dostrzegam dużo dobrych rzeczy, ale jeżeli będziemy zapominać o tym, jacy chcemy być, to efekty będą średnie. Cieszę się, że nasze decyzje się obroniły i zdobyliśmy trzy punkty, jednak dostaliśmy też sporo informacji, jak długa droga przed nami, żeby robić to w taki sposób, w jaki chcemy