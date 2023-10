Widzew. Teraz sprawdzian z Koroną Kielce, a później mecz z Ruchem Chorzów. Trener Daniel Myśliwiec będzie miał większy komfort wyboru

Przypominamy, że w kolejnym spotkaniu o punkty czterokrotni mistrzowie Polski zmierzą się 22 października (niedziela, godz. 15) na stadionie przy al. Piłsudskiego z Ruchem Chorzów. Teoretycznie będą faworytami, bowiem „niebiescy” zajmują przedostatnie, siedemnaste miejsce w tabeli. Ale przestrzegamy przed lekceważącym podejściem. Przede wszystkim z tego względu, że goście będą wyjątkowo zdeterminowani, bo desperacko potrzebują punktów. Po drugie zaś, będzie to mecz przyjaźni na trybunach, które bywają szczególnie ciężkie dla zawodników. Po kartkowej pauzie wracają Fabio Nunes i Jordi Sanchez. Ewentualne zwycięstwo byłoby wręcz bezcenne dla Widzewa i pozwoliło wreszcie głęboko odetchnąć z ulgą

Drużyny krajowej elity mają różną politykę jeśli chodzi o czas przeznaczony na mecze narodowych reprezentacji. Akurat Widzew Myśliwca postanowił sprawdzić się na boisku. W najbliższy piątek o godz. 12.30 zmierzy się w Kielcach z Koroną. Na prośbę przeciwników to spotkanie będzie zamknięte zarówno dla kibiców, jak i dla mediów.

We wtorek łodzianie ćwiczyli przed południem na Łodziance, zaś po kilku godzinach pracowali w siłowni.

Mecz w Lubinie odbędzie się 11 listopada o godz. 17.30

Nowy członek sztabu szkoleniowego

Do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny Widzewa dołączył Wiktor Wróbel, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne. Już od kilku lat Wróbel pracuje w Akademii Widzewa, w tym sezonie pełni funkcję koordynatora działu przygotowania motorycznego, a także trenera przygotowania motorycznego rezerw i zespołu U-19. Teraz Wróbel na stałe został włączony do sztabu pierwszej drużyny, gdzie wesprze Andrzeja Kasprzaka. Z zawodnikami będzie pracował cyklicznie. W sztabie pierwszego zespołu zostanie także na stałe Andrzej Rybski, który dołączył do niego kilka tygodni temu.