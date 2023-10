Widzew - Stal Mielec 1:0. Czwarte zwycięstwo piłkarzy Widzewa w tym sezonie. Przepiękny gol Andrejsa Ciganiksa.

Widzew Stal na żywo

Wynik meczu Widzew Stal 1:0

KONIEC MECZU - Widzew pokonuje Stal Mielec 1:0. Zasłużenie. To czwarte zwycięstwo łodzian w tym sezonie.

90+3 min - Czerwona kartka dla trenera Stali Kamila Kieresia (za dwie żółte).

90+2 min - Żółta kartka dla Shehu.

90+1 min - Uderzenie Kuna nad poprzeczką.

90 min - Ten mecz potrwa jeszcze co najmniej trzy minuty.

88 min - Zmiana w Widzewie. Silva zastępuje Pawłowskiego.

86 min - Groźny strzał Klimka broni Kochalski

86 min - Sędzia uznał, że Klimek faulował.

85 min - Centruje Wolsztyński, główkuje Gersteinstein.

84 min - Podwójna zmiana w Stali. Wchodzą Wolsztyński i Santos, schodzą Hinokio i Guillaumier.

82 min - Kolejna akcja Stali. Strzela Wołkowicz, Ravas łapie piłkę.

80 min - Zmiana w Stali. Wołkowicz za Getingera.

80 min - Groźne uderzenie Hinokio.

78 min - Zmiana w Widzewie. Klimek zastępuje Tkacza.

77 min - Ładne uderzenie Domańskiego.

76 min - Przed zdobyciem gola z rożnego centrował Shehu, a jeden z rywali wybił piłkę poza własne pole karne.

75 min - Po podaniu Pawłowskiego znów bliski szczęścia był Rondić.

73 min - GGGOOOLLL!!! Dla Widzewa! Kapitalnym uderzeniem lewą nogą z dystansu popisuje się Ciganiks. Widzew-Stal 1:0.

72 min - Podwójna zmiana w Stali. Wchodzą Gerstenstein i Meriluoto, schodzą Stępień i Szkurin.

70 min - Spotkanie na stadionie obserwuje 16834 kibiców.

67 min - Wślizg Rondicia z bliska, ale piłka nie chce wpaść do bramki mielczan. Wcześniej świetnie podawał Tkacz.

67 min - Bardzo ładne podanie Milosa z prawej strony, ale Shehu główkuje z kilku metrów ponad bramką.

64 min - Kochalski piąstkuje po centrze z wolnego Shehu.

62 min - Akcja Stali. Ale Szkurin nie był dosyć precyzyjny.

61 min - Ravas wyłapuje dośrodkowanie.

60 min - Faul Kuna na Getingerze.

59 min - Hinokio fauluje Milosa.

54 min - Z pola karnego mocno uderza niepilnowany Getinger, ale Ravas odbija piłkę.

53 min - Kochalski miał problem z opanowaniem piłki po centrze Pawłowskiego.

51 min - Niewykorzystana akcja Widzewa w polu karnym Stali.

48 min - Dośrodkowanie Milosa.

46 min - Zmiana w Widzewie. Shehu zastępuje Kerka.

POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY - Zaczynamy drugą połowę meczu Widzewa ze Stalą. Zapraszamy na relację.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY - Do przerwy Widzew remisuje ze Stalą 0:0. Zapraszamy na relację po przerwie.

45 min - Pierwsza poło wa meczu potrwa co najmniej minutę dłużej.

45 min - Ładne uderzenie Rondicia, ale broni Kochalski. Podawał Żyro.

42 min - Żółta kartka dla Trąbki za faul na Ciganiksie.

41 min - Centra Kerka z lewej strony i groźna główka Rondicia tuż obok słupka.

38 min - Ładna asekuracja Żyry.

36 min - Strzela Getinger, a potem jeszcze Hinokio.

36 min - Uderza Getinger, broni Ravas.

34 min - Rondić główkuje w słupek z kilku metrów po precyzyjnej centrze Ciganiksa.

31 min - Uderzenia Getingera.

31 min - Hanousek fauluje Hinokio.

29 min - Niezłe dośrodkowanie Tkacza, ale golkiper łapie piłkę.

28 min - Ravas broni uderzenie Domańskiego.

27 min - Ravas radzi sobie z centrą Stępnia.

25 min - Z prawej strony podaje Pawłowski i sprytnie uderza Rondić. Pierwszy celny strzał w tym meczu.

23 min - Bardzo ładne dośrodkowanie Kerka, ale niecelnie główkował Tkacz.

20 min - Niedokładna centra Ciganiksa.

19 min - Utykający Kerk opuszcza boisko, musi być opatrywany.

17 min - Ravas łapie piłkę w polu karnym.

16 min - Rondić nie opanował piłki w polu karnym.

14 min - Tym razem faulowany jest Tkacz.

13 min - Faul Kuna na Trąbce.

12 min - Faul Ibizy.

9 min - Centra Ciganiksa w pole karne.

8 min - Ibiza próbował obsłużyć długim podaniem Tkacza.

7 min - Kun zbyt długo zwlekał z podaniem.

5 min - Ładna akcja łodzian, ale sędzia zasygnalizował spalonego.

3 min - Kochalski łapie piłkę po centrze z wolnego Kerka.

2 min - Faul na Pawłowskim.

2 min - Toczy się walka w środku pola.

POCZĄTEK MECZU - Zaczynamy mecz Widzewa ze Stalą. Zapraszamy na relację.