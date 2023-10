Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Naszym celem było pójście o krok do przodu i to zrobiliśmy

Daniel Myśliwiec (trener Widzewa): - Naszym celem było pójście o krok do przodu i to zrobiliśmy. Tak jak w poprzednich meczach, dzisiaj też zrobiliśmy progres jeśli chodzi o grę defensywną. Dostaliśmy nowe informacje o naszej grze, dzięki czemu szliśmy do przodu, a w dużym fragmencie spotkania wychodziło nam to bardzo dobrze. Na minus należy odnotować coś, co dziś było mocną stroną Stali, a nas może rozwinąć, czyli walka o długie piłki. O ile w poprzednich starciach byliśmy w tym świetni, teraz to Stal zbierała ich bardzo dużo. Nie chcę mówić, że przez to były jakieś problemy, ale mogliśmy kilka sytuacji skończyć wcześniej. Jeśli chodzi o grę ofensywną, to widać, że piłkarze zaczynają coraz lepiej rozumieć nasze atuty i możliwości. W związku z tym, celem na dzisiejszy mecz było stworzenie dużej liczby sytuacji. Nie określaliśmy, czy to ma być trzy czy pięć, dlatego z przebiegu spotkania jestem zadowolony. Dla mnie ten mecz był piękny jak bramka Andrejsa. Sebastian Kerk poczuł ból w stawie skokowym po wejściu przeciwnika. W przerwie wydawało mu się, że jest dobrze, ale kiedy wyszedł, nie chciał ryzykować swojego zdrowia i powodować, że będzie naszym słabszym ogniwem.