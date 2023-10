Widzew. Tak okazale może się prezentować nowy ośrodek treningowy w Bukowcu ZOBACZ WIZUALIZACJE

To z całą pewnością bardzo dobre informacje dla wszystkich kibiców drużyny prowadzonej od pewnego czasu przez trenera Daniela Myśliwca. Rozwój infrastruktury łódzkiego klubu jest przecież absolutnie niezbędny, do tego, żeby zacząć w ogóle myśleć chociażby o nawiązaniu do czasów świetności Widzewa.