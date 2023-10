Córka Michała Wiśniewskiego zrobiła coming out. Jest w związku z dziewczyną ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

Przy takiej okazji używa się terminu coming out (po angielsku: wychodzić), co jest procesem ujawniania swojej orientacji psychoseksualnej, homoseksualnej, wyjściem z ukrycia.

I czegoś takiego ostatnio dokonała Etiennette Wiśniewska, bowiem poinformowała wszystkich, że jest lesbijką, a na dowód pokazała zdjęcie ze swoją partnerką, Marysią.

Córka lidera Ich Troje jest owocem jego trzeciego małżeństwa z Anną Świątczak, pierwszą córką z tego związku i trzecim dzieckiem piosenkarza.

Xavier, syn Michała i Mandaryny, tak podsumował wyznanie przyrodniej siostry: - My jesteśmy z takiej rodziny, w której takie rzeczy nikogo nie dziwią. (…) Powiedziała, a my na to: „A okej, super”. Tyle.