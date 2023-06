Pola Wiśniewska nie rozumie ogólnego poruszenia. Każde imię coś oznaczało

Ale szybko nadrabiamy zaległości. Pewnie Państwo pamiętacie, że Pola, żona lidera grupy Ich Troje, urodziła niedawno syna. Szczęśliwi rodzice zakomunikowali w internecie, że chłopiec będzie nosił imię Noël.

GORĄCE ZDJĘCIA DOMINIKI TAJNER GALERIA! CZY DOMINIKA NAPISZE KSIĄŻKĘ O MICHALE WIŚNIEWSKIM? - KLIKNIJ TUTAJ

Ten wybór nadal budzi spore kontrowersje. Jedna z internautek napisała tak: - Nic mi do tego, jakie imię daliście waszemu synowi, jednakże zastanawia mnie fakt, czy wiecie, że „Noel” to z języka francuskiego święta Bożego Narodzenia? Trochę zaskakujące „imię”, pani Polo. Proszę mnie nie zjeść za ten komentarz! Najzwyczajniej w świecie nie rozumiem, skąd taki pomysł. A skoro dzielicie się tym publicznie, to wiadome... - „uświadomiła” mamę internautka.