Ministerstwo Sportu i Turystyki pomoże Widzewowi w budowie ośrodka w Bukowcu. Nawet 23 mln zł dla łódzkiego klubu ZDJĘCIA I FILM

W czerwcu 2023 roku Widzew Training Center sp. z o.o., której stuprocentowym udziałowcem jest Widzew Łódź S.A., złożył wniosek o finansowanie w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,,Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej'' - edycja 2023". Dotacja z tego tytułu wynosi dziesięć milionów złotych.

Obecny na konferencji prasowej na stadionie przy ul. Piłsudskiego Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda nie krył wzruszenia.

Przyznaję, że jestem pełen emocji. Łza kręci mi się w oku. Dzisiaj rozstrzygamy I pulę środków. I pierwsze 10 mln złotych na ten ośrodek jest już zagwarantowane. Natomiast jutro o godzinie 11 zostanie przekazana informacja o rozstrzygnięciu wnioski w ramach ,,Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2023". Nie chcę wychodzić przed szereg, ale kolejne 13 milionów złotych jest jak najbardziej realne. Czyli w sumie mowa już 23 mln zł. Jutro oczekujemy też z ust pana premiera informacji o kolejnych 10 mln złotych na infrastrukturę wokół ośrodka, dojazdową. Zapewniam, że podziały polityczne nie mają i nie miały większego znaczenia w tej kwestii. Posłem i ministrem się bywa, a to co zostawimy dla Widzewa, to już zostanie. Podziękowania należą się ministrowi sportu Kamilowi Bortniczukowi. Ja jestem kibicem Widzewa od wielu lat, łatwo to można sprawdzić. Budujemy potęgę Widzewa i to jest najważniejsze. Wiem, że złośliwi stwierdza, że to wszystko ma związek z wyborami. Pozdrawiam wszystkich złośliwych. Ale jestem przekonany, że zrobiliśmy wspólnie wielką rzecz - stwierdził Buda