Widzew. Stadion przy al. Piłsudskiego w Łodzi może być pełny w trakcie ligowej inauguracji. Mecz z Puszczą Niepołomice coraz bliżej Bartosz Kukuć

W piątek w samo południe rusza proces zwalniania miejsc na pierwsze spotkanie występujących w ekstraklasie piłkarzy Widzewa. Przypomnijmy, iż 23 lipca (niedziela, godzina 20) łodzianie podejmą na stadionie przy al. Piłsudskiego drużynę Puszczy Niepołomice, czyli beniaminka krajowej elity. Kibice będą mieli możliwość udostępnienia biletu do ponownej sprzedaży do dnia meczowego, do godz. 18.