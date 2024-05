Widzew. Serafin Szota, Jakub Szymański, Paweł Zieliński i Ernest Terpiłowski odchodzą z klubu z al. Piłsudskiego

Najdłużej czerwono-biało-czerwone barwy przywdziewał Paweł Zieliński, który do Klubu trafił przed startem sezonu 2021/22. Na poziomie Fortuna 1 Ligi rozegrał 31 meczów i przyłożył dużą cegiełkę do awansu do PKO Bank Polski Ekstraklasy. Kolejne rozgrywki prawy obrońca rozpoczął jako zmiennik, ale w trakcie rundy jesiennej wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, a latem przedłużył umowę z Widzewem. W bieżącym sezonie Zieliński był głównie rezerwowym, jednak na przełomie rund wskoczył na kilka spotkań do podstawowej jedenastki. Łącznie jego bilans zamknął się na 73 występach - 66 ligowych oraz siedmiu pucharowych. Zdobył w nich jedną bramkę - w domowym starciu ze Skrą Częstochowa.

Paweł Zieliński w Widzewie Łódź:

Ernest Terpiłowski w Widzewie Łódź:

Już po awansie do PKO Bank Polski Ekstraklasy do Klubu trafił Serafin Szota. W trakcie kilku pierwszych kolejek sezonu 2022/23 obrońca pełnił rolę rezerwowego, ale gdy wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie, to nie oddał go do ostatniego spotkania. Defensor zgromadził na koncie 27 występów. Sezon 2023/24 Szota zaczął jako pewniak do jedenastki i tak było przez siedem meczów. Na jednym z wrześniowych treningów piłkarz doznał jednak poważnej kontuzji, przez którą musiał pauzować aż do końca roku. Na boisko wrócił dopiero zimą, ale nie przeszkodziło mu to, by przez większość rundy wiosennej być podstawowym wyborem trenera Daniela Myśliwca - najpierw na środku obrony, później również na jej prawej stronie. Łącznie zawodnik reprezentował barwy Widzewa 45-krotnie.