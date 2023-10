Widzew przekazał dobre wieści w sprawie Bartłomieja Pawłowskiego

ZOBACZ ZDJĘCIA

W klubie są zdeterminowani, by zatrzymać piłkarza w Widzewie. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Zgodnie z zapisami w umowie można go przedłużyć o kolejne dwanaście miesięcy, ale jak śpiewała Budka Suflera - do tanga trzeba dwojga!

Tak sprawę widzi Tomasz Wichniarek, dyrektor sportowy Widzewa. - Myślę, że Bartek Pawłowski chce zostać w Widzewie, a my chcemy tego samego. Trwają rozmowy, aby wypracować porozumienie w tej sprawie. Nie chodzi wyłącznie o pieniądze, bo choć są one ważne, to dochodzą tutaj także inne elementy, jak sama chęć z obu stron. Biorę to za dobry prognostyk.