Widzew przed meczem w Zabrzu. Będą pierwsze wyjazdowe punkty w sezonie?

Warto podkreślić, że obecne lato w Górniku było znacznie spokojniejsze od tego sprzed roku. Wówczas ba otwarcie przygotowań zwolniono trenera Jana Urbana, a dano szansę szkoleniowcowi za Odry, Bartoschowi Gaulowi. Skutek znamy, ostatecznie ekstraklasę uratował nie kto inny, jak Urban, który serią zwycięstw zakończył rozgrywki na szóstym miejscu.

Kibicom 14-krotnego mistrza Polski marzy powrót do dobrych czasów, kiedy to Górnik był futbolową potęgą. Na Śląsku przypominają jednak, że według ostatniego raportu zadłużenie klubu wynosi 143 miliony złotych. Właściciel, czyli miasto, kończy budowę stadionu. W Zabrzu powstaje ostatnia, czwarta trybuna. Będzie gotowa za rok, a jej koszt to 46 mln zł.