Widzew. Łodzianie podejmą w sobotę Wartę Poznań. Zwycięstwo pozwoli gospodarzom odetchnąć z ulgą

To bardzo ważny mecz dla podopiecznych trenera Daniela Myśliwca. Gdyby udało się im pokonać Wartę, mogliby odetchnąć z ulgą. Sytuacja łodzian w tabeli może wówczas znacznie się poprawić (a nie wolno zapominać, że przed Widzewem jeszcze zaległe starcie z Ruchem Chorzów w którym także mają szansę na sięgnięcie po pełna pulę).

Piłkarze Widzewa zremisowali w Częstochowie z Rakowem 1:1. W pewnym momencie wydawało się, że łodzianie mogą nawet pokusić się o pokonanie mistrzów Polski. To im się nie udało. Ale to i tak bardzo…

Myśliwiec ma większe problemy kadrowe. Kontuzjowani są: Serafin Szota, Bartłomiej Pawłowski, Sebastian Kerk. Na domiar złego listę piłkarzy z urazami powiększył Juan Ibiza. Kartki wykluczyły Marka Hanouska, który był w wyjściowym składzie łodzian we wszystkich spotkaniach sezonu oraz Juliana Shehu. Kto ich zastąpi?

Jednym z wariantów jest powrót do gry Patryka Stępińskiego, co mogłoby pozwolić na przykład na przesunięcie na „prawe wahadło” Mato Milosa (zaliczył asystę przy prowadzeniu w Częstochowie). Stępiński jest łodzianinem, który debiutował w Widzewie w 2013 roku jako junior UKS SMS. Ma za sobą 118 występów w ekstraklasie i jednego gola w pierwszej kolejce tego sezonu (z Puszczą 3:2). Był kapitanem, ale w drużynie Myśliwca wystąpił tylko w Elblągu w I rundzie Pucharu Polski. Ma coś wyjątkowego w karierze: pomógł aż trzem kubom w powrocie do ekstraklasy: Wiśle Płock w 2016 roku, Warcie Poznań w 2020 roku oraz Widzewowi w 2022 roku. O motywację tego piłkarza w sobotnim meczu nie powinniśmy się więc obawiać