Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Remis na boisku mistrza Polski jest odpowiednią nagrodą ZOBACZ WIDEO

Daniel Myśliwiec (trener Widzewa): - To był bardzo ciekawy mecz pod kątem taktycznym, co chyba nie było dla nikogo zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że Raków jest w dobrej formie, zresztą ostatnio cały czas się w niej znajduje, mimo że nie zawsze osiąga zakładane przez siebie wyniki. Mnie jednak najbardziej interesuje moja drużyna. Przez trzy tygodnie nie mieliśmy ligowych emocji i w tym kontekście jestem zadowolony z tego, jaką pracę wykonaliśmy, mimo że ten mecz nie był do końca taki, jak chcieliśmy. Po szybkim otwarciu i zdobyciu bramki oczekiwalibyśmy jeszcze więcej odwagi w budowaniu ataków. Przez to, że traciliśmy piłkę, wybierając łatwiejsze rozwiązania, napędzaliśmy Raków, który przebywał na naszej połowie zbyt często. W drugiej połowie zastanawiałem się, czy zareagować od razu, czy poczekać. Zdecydowałem się na zmianę w 65. minucie, a w 66. minucie straciliśmy bramkę po kilku przebitkach, które są trzecim zachowaniem Rakowa, a na które nie do końca przygotowaliśmy drużynę, bo skupiliśmy się najmocniej na obronie dośrodkowań i wcięć. To było trudne spotkanie, w którym było dużo trudnych momentów. Bardzo cieszy mnie to, jak drużyna podeszła do swoich obowiązków po trzech tygodniach bez emocji meczowych. Remis na boisku mistrza Polski jest odpowiednią nagrodą. Zejście z murawy Juana Ibizy było mocną profilaktyką. Nie chcieliśmy ryzykować, on też nie chciał, ale najwcześniej będę mógł coś powiedzieć po badaniach. Patrząc jednak na reakcję piłkarza i na to, jak się zachowywał, to na ten moment wygląda to optymistycznie. Decyzją o terminie meczu z Ruchem chcieliśmy pokazać to, jak zależy nam na kibicach. Chcemy być silni sportowo i organizacyjnie, ale też szanujemy naszych fanów. Zaakceptowałem to rozwiązanie, choć wiedziałem, że możemy stracić reprezentantów. Nie traktuję tego jednak w kategoriach problemu, tylko wyzwania i szansy dla zawodników, którzy nie mieli okazji występu przed naszą publicznością