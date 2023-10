Raków Częstochowa - Widzew Łódź 1:1. Remis na stadionie mistrza Polski trzeba docenić

Raków Widzew relacja na żywo

RAKÓW CZĘSTOCHOWA 1 WIDZEW ŁÓDŹ 1

[b]KONIEC MECZU - Widzew zremisował w Częstochowie z Rakowem. Ten punkt trzeba docenić. Raków - Widzew 1:1.

90+6 min - Żółta kartka dla Hanouska. On też nie zagra w kolejnym meczu.

90+3 min - Strzał Koczerhina broni Ravas.

90+2 min - Złe podanie Koczerhina.

90 min - Ten mecz potrwa jeszcze co najmniej sześć minut.

89 min - W pole karne niezbyt dokładnie centruje Klimek.

87 min - Żółta kartka dla Cebuli za faul na Żyrze.

86 min - Gospodarze domagali się karnego po zagraniu ręką Shehu. Ale sędzia po konsultacji z VAR uznał, że było to zagranie zgodne z przepisami.

82 min - Zablokowane uderzenie Silvy w polu karnym.

82 min - Znów ładne podanie Alvareza, ale Klimek nie dociera do piłki. Kolejny rożny dla Widzewa.

80 min - Akcję rozpoczął Alvarez, po podaniu Shehu róg dla gości.

78 min - Zmiana w Widzewie. Fabio Nunes zastępuje Rondicia.

77 min - Tudor fauluje Klimka.

75 min - Drachal fauluje Rondicia.

75 min- Podwójna zmiana w Rakowie. Kittel zastępuje Nowaka i Drachal za Carlosa.

74 min - Hanousek wybija piłkę głową sprzed linii bramkowej.

73 min - Faul na Ciganiksie.

69 min - Groźne uderzenie Jeana Carlosa.

66 min - GGGOOOLLL!!! Dla Rakowa! Po zamieszaniu w polu karnym gości uderza Jean Carlos. Piłka odbija się jeszcze od słupka i wpada do siatki. Raków - Widzew 1:1.

65 min - Podwójna zmiana w Widzewie. Schodzą Terpiłowski i Kun, wchodzą Sanchez i Alvarez.

64 min - Faul Racovitana na Klimku

63 min - Shehu wybija piłkę poza własne pole karne.

61 min - Potrójna zmiana w Rakowie. Wchodzą Piasecki, Koczerhin i Cebula, schodzą Crnac, Yeboah i Lederman.

59 min - Przerwa w meczu po odpaleniu rac przez kibiców Rakowa.

53 min - Faul na Shehu.

51 min - Groźna akcja gospodarzy. Centrował Juan Carlos, ale nikt nie sięgnął piłki.

49 min - Zaskakujące uderzenie Kuna z około 18 metrów, Kovacević wybija piłkę ponad poprzeczkę.

48 min - Ravas przytomnie łapie piłkę.

46 min - Fal Kuna na Berggrenie

POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY - Zaczynamy II połowę meczu w Częstochowie. Zapraszamy na relację.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY - Do przerwy Widzew prowadzi w Częstochowie z Rakowem 1:0. Zapraszamy na relację po przerwie.

45+1min - Interwencja Ravasa.

45 min - Pierwsza połowa potrwa co najmniej trzy minuty dłużej.

45 min - Yeboah faulowany przez Ciganiksa.

42 min - Terpiłowski świetnie podaje do Kuna, ale ten... podaje piłkę do bramkarza z niespełna 17 metrów. Szkoda..

41 min - Niecelne uderzenie Terpiłowskiego.

39 min - Klimek wywalczył róg.

38 min - Interwencja Ravasa.

37 min - Wymuszona zmiana w Widzewie. Ibizę zastępuje Silva.

35 min - Kontuzjowany Ibiza musi opuścić boisko. Wymaga pomocy medycznej.

33 min - Świetny przechwyt Shehu.

30 min - Po podaniu Kuna w pole karne wpadł Terpiłowski. Ale nic z tego nie wynika. A mogło i powinno.

28 min - Zablokowane uderzenie Klimka.

24 min - Faul Berggrena na Shehu. Ale bez konsekwencji w postaci żółtej kartki.

23 min - Groźna główka Nowaka. Na szczeście piłka mija słupek. Gdyby trafił w bramkę, najprawdopodobniej byłby gol dla Rakowa.

21 min - Przytomna interwencja Ibizy we własnym polu karnym.

17 min - Ładna akcja Rondicia zakończona niecelnym uderzeniem.

15 min - Z pola karnego główkuje Nowak, ale piłka mija słupek.

14 min - Pierwszy rożny dla Rakowa.

13 min - Po wolnym Rakowa groźnie pod bramką łodzian. Ale sytuację wyjaśnia Żyro.

12 min - Shehu fauluje Nowaka. Żółta kartka dla Albańczyka, który nie zagra w kolejnym meczu.

10 min - Ravas łapie piłkę po strzale Nowaka.

9 min - Sędzia uznał, że Shehu sfaulował.

7 min - Znów główkuje Żyro.

6 min - Róg dla Widzewa po akcji Milosa.

3 min - GGGOOOLLL!!! Dla Widzewa!!! Z wolnego Shehu podał do Milosa, ten precyzyjnie dośrodkował, a Żyro kapitalnym uderzeniem głową pokonał golkipera. Raków - Widzew 0:1.

2 min - Faul Tudora na Rondiciu.

POCZĄTEK MECZU - Zaczynamy mecz Rakowa z Widzewem. Zapraszamy na relację.