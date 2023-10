Po meczu Raków - Widzew. Oceniamy widzewiaków. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej? ZDJĘCIA Bartosz Kukuć

Piłkarze Widzewa zremisowali w Częstochowie z Rakowem 1:1. W pewnym momencie wydawało się, że łodzianie mogą nawet pokusić się o pokonanie mistrzów Polski. To im się nie udało. Ale to i tak bardzo dobry wynik. Oto nasze oceny widzewiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity. CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNYCH ZDJĘCIACH