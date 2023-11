Widzew. Kolejne powołanie do reprezentacji Słowacji dla Henricha Ravasa. Czy bramkarz łodzian doczeka się debiutu w kadrze?

Ravas po raz kolejny znalazł się bowiem w seniorskiej kadrze swojego kraju.

Bramkarz Widzewa otrzymał od selekcjonera naszych południowych sąsiadów Francesco Calzony powołanie na dwa spotkania w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Słowacy najpierw zmierzą się z Islandią (16 listopada, czwartek, Bratysława), następnie zaś z Bośnią i Hercegowiną (19 listopada, niedziela, Zenica)

Słowacy są już bardzo blisko awansu na ten prestiżowy turniej. Aby zrealizować swój cel, we wspomnianych starciach muszą wywalczyć co najmniej jeden punkt. To jak najbardziej realne i gdyby im się to nie udało, należałoby to uznać za ogromną niespodziankę.

Kibice Widzewa mocno trzymają kciuki za swojego zawodnika. Jak dotąd nie miał bowiem okazji zagrać w meczu kadry. Kto wie, może tym razem to mu się nareszcie uda?

Przypomnijmy, że kontrakt Ravasa z Widzewem obowiązuje obecnie do końca sezonu 2024/2025, został bowiem przedłużony. Słowak zasilił barwy klubu z al. Piłsudskiego pod koniec marca 2022 roku.