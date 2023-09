Widzew - Cracovia 2:0. Odmieniony Widzew zwycięski w debiucie trenera

Widzew Cracovia na żywo

WIDZEW ŁÓDŹ 2 CRACOVIA 0

Koniec meczu.

90+4 min. Tkacz strzelał z dystansu Madejski doskonale interwneiował

90+3 min. Sędzia przedłużył mecz o 4 minuty

90+2 min. Milos ukarany żółtą kartką

90 min. Wolny dla Widzewa. Kerk strzelił - piłka przeszła blisko bramki

89 min. Hanousek zatrzymany nieprzepisowo. Ghita ukarany żółtą kartką

87 min. Ole Widzew, ole - śpiewają kibice Widzewa

86 min. Zmiany w Cracovii: Ogorzały za Rakoczego, Skovgaard za Oskonena

83 min. Kibice skandują nazwiska strzelców goli

82 min. Awizowany wcześniej zmiany: schodzą Sanchez i Pawłowski, za nich Rondić i Ciganiks

81 min. Znów kapitalnie zagrał Kerk, Nunes został zatrzymany

80 min. Do wejścia szykują się Rondić i Ciganiks

79 min. Widzew kontroluje przebieg meczu

76 min. Zabawa na trybunach, kibice są szczęśliwi po dwubramkowym prowadzeniu

73 min. Zmiana w Cracovii. Myszor za Jaroszyńskiego

71 min. GOL DLA WIDZEWA. Jordi Sanchez otrzymał doskonałą piłkę od Kerka i piłka odbita jeszcze od obrońcy Cracovii wpadła do siatki

69 min. Pawłowski strzelał i znów doskonale broni Madejski. Wzmaga się doping na stadionie

68 min. Kolejna dobra interwencja Ravasa

66 min. Zmiany w Cracovii: z boiska schodzą Knap i Rapa - za nich Bochnak i Atanasov

65 min. Zmiany w Widzewie: Kerk i Tkacz za Shehu i Klimka

64 min. Wolny dla Widzewa. Strzelał Pawłowski. Madejski fantastycznie interweniuje

63 min. Sanchez leży na murawie - potrzebna pomoc medyczna

62 min. Sanchez naciskał Rapę i został sfaulowany przez Rakoczego. Żółta kartka dla Rapy

61 min. Faul Żyry na Rakoczym

58 min. Cracovia przejmuje inicjatywę - trochę to niepokojące

57 min. Madejski łapie piłkę po strzale Pawłowskiego

56 min. Niecelne uderzenie Rapy

52 min. Groźna akcja - Ghita obija słupek bramki Widzewa

50 min. Centrostrzał Jaroszyńskiego łapie Ravas

50 min. Rakoczy osamotniony stracił piłkę

48 min. Makuch (ozdrowiał) do Jaroszyńskiego. Z tej akcji gola nie będzie

46 min. Na murawie leży Makuch

Początek drugiej części gry. Obie drużyny bez zmian.

Koniec pierwszej połowy. Widzew zasłużenie prowadzi po jedynej, ale skutecznej ciekawej akcji

45 min. Minuta doliczona do czasu gry w pierwszej połowie

45 min. Róg dla Cracovii. Sanchez wybił na uwolnienie.

43 min. Faulowany Jaroszyński

41 min. Sanchez chciał przelobować Madejskiego, ale było za daleko

40 min. To pierwszy gol w Łodzi Bartłomieja Pawłowskiego od maja 2023 roku, kiedy to strzelił w przegranym meczu z Górnikiem Zabrze (2:3) i drugi w tym sezonie (wcześniej z Pogonią).

36 min. GOL DLA WIDZEWA. Po dośrodkowaniu prawą nogą (!) Nunesa, piłkę do siatki głową wpakował Pawłowski

33 min. Makuch strzelał słabo i Ravas łapie piłkę

32 min. Róg dla Cracovii. Ibiza wybił piłkę, Rapa strzelał z powietrza, ale daleko od bramki Ravasa

29 min. Sanchez głową strzelał bardzo lekko - prosto w ręce bramkarza Cracovii

27 min. Wolny dla Cracovii. Najpierw Ibiza, później Żyro wybijają piłkę

25 min. Kun z Hanouskiem nie pokonali obrońców Cracovii. Szkoda, że Kun nie zdecydował się na strzał

23 min. Wrzucał w pole karne Klimek do Sancheza

21 min. Żyro strzelał z daleka, ale Madejski pewnie chwyta

17 min. Kolejna dobra interwencja Ibizy

16 min. Hanousek jest kapitanem Widzewa w zastępstwie nieobecnego na boisku Stępińskiego

15 min. Cracovia atakowała, ale Ghita faulował

14 min. Milos dośrodkował za miękko

12 min. Ibiza wygrał główkowy pojedynek w polu karnym łodzian. Hiszpan debiutuje w drużynie Widzewa

11 min. Dobra akcja Sancheza, ale niedokładne zagranie

10 min. Shehu często wrzuca piłki w pole karne Cracovii

8 min. Strzelał Rakoczy

5 min. Madejski był w opałach. Róg dla Widzewa. Piłkę wybili krakowianie

5 min. Nunes faulowany. Portugalczyk źle wspomina ostatni mecz z Cracovią, kiedy to po faulu Rakoczego doznał groźnej kontuzji

2 min. Cracovia w błękitno-białych strojach, Widzew na czerwono

1 min. Początek meczu.