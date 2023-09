Weekend w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Wystawa kolekcji fiołków afrykańskich

Wystawa w "botaniku". Piękne nie tylko z kwiatów, ale i z liści

Późne lato to nie najlepsza pora na kwitnienie fiołków - jest im za gorąco - ale i tak kwiaty zachwycają kolorami i kształtami.

- Kolekcjonerskich fiołków nie kupimy w sklepie, trzeba je sprowadzać od selekcjonerów. To same perełki, a niektóre bardzo rzadkie, trudne do zdobycia np. chimery liściowe - mówi Agnieszka Kunicka, kolekcjonerka z Łodzi, która ma 400 odmian i pomysłodawca wystaw tych roślin.

Fiołki afrykańskie, zwane także sępoliami należą do najpopularniejszych kwitnących roślin doniczkowych. Charakteryzuje je nie tylko różnorodność kształtów i kolorów kwiatów, wielkości oraz pokroju. Niektóre sępolie nie muszą kwitnąć, by stać się efektownymi roślinami, bo mają równie barwne liście jak kwiaty.

- Pokażemy rozety, bez kwiatów, czyli fiołki dekoracyjne z liści, np. Apache Freedom czy Macs Scarlet Ohara. Te rośliny nie potrzebują kwitnąć, a kwiaty wręcz psują ich wygląd - dodaje Agnieszka Kunicka.

Na ekspozycji w "botaniku" znajdą się fiołki w różnych rozmiarach: mikromini, mini, półmini, standardy oraz standardy large. Będzie można zobaczyć fiołki trailery, czyli krzaczaste składające się z kilku rozetek. Dla porównania będzie można obejrzeć fiołki botaniczne, czyli rosnące dziko, od których wzięła się uprawa domowa.