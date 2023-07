W schronisku dla psów w Łodzi brakuje koców, prześcieradeł i ręczników. Jest prośba do łodzian, by wsparli czworonogi

Koce w schronisku dla bezdomnych zwierząt kojarzą się wielu z nas z zimowymi miesiącami, gdy zwierzętom jest szczególnie zimno. Tymczasem są one potrzebne przez cały rok. I nie zawsze muszą to być koce, choć na nich najwygodniej leży się psim seniorom i czworonogom po operacjach.

Tekstylia zużywają się bardzo szybko, bo psy je gryzą i szarpią, a także zanieczyszczają. Niestety nasze zapasy się kurczą i mamy duży problem, dlatego po raz kolejny zwracamy się do łodzian z prośbą o wsparcie - mówi Marta Olesińska, dyrektor schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Marmurowej w Łodzi.

Jesienią i zimą do placówki przyjeżdża wielu łodzian, by wesprzeć pomoc dla bezdomnych zwierząt. Niestety okres letni nie kojarzy się z kocami, które potrzebne są nie tylko dla chorych i starych psów, ale również do kociarni dla kotów. Prócz koców potrzebne są ręczniki, pieluchy tetrowe, prześcieradła, poszwy z poduszek i kołder. Mile widziane są także profesjonalne podkłady dla szczeniąt (lub dla ludzi z apteki). Tekstylia nie muszą być nowe, ale muszą być wyprane i czyste. Można je przywozić do schroniska przez cały tydzień od rana do wieczora. Wystarczy zapakowane w torbę (by ich nie zmoczył deszcz) zostawić przed furtką. Pracownik schroniska, który jest na dyżurze po godzinach pracy placówki, zobaczy pakunek za pośrednictwem monitoringu i zabierze paczkę do schroniskowego magazynu.