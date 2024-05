W łódzkiej Palmiarni w weekend 25 i 26 maja odbędzie się wystawa fiołków afrykańskich. Są prezentowane niezwykłe odmiany tych roślin

Kilkaset fiołków afrykańskich zwanych również sępoliami w 200 odmianach jest prezentowanych w weekend - 25 - 26 maja - w łódzkiej Palmiarni. To okazy łódzkich kolekcjonerów i miłośników tych roślin.

Wystawa fiołków afrykańskich w Palmiarni. Piękne nie tylko z kwiatów

Wśród zgromadzonych na wystawie roślin można oglądać botaniczne fiołki afrykańskie, czyli te od których wszystko się zaczęło oraz ich odmiany. Największą grupę pokazywanych sępolii stanowią te w odmianach Senk’s wyhodowane przez Davida Senksa, amerykańskiego miłośnika fiołków.

- To niezwykłe odmiany, można je kochać albo nienawidzić. Ja szczególnie lubię Senk`s Snowy Egret, która ma wydłużone liście z białą wariegacją, a kwiaty niezbyt efektowne, za to piękna jest rozeta. Druga ciekawa odmiana to Senk`s Beanstalk, u której liście wykształcają pod spodem przylistki, do tego ten fiołek rośnie nietypowo, bo jak drzewko w górę. Niezwykłe są Uszy Szreka, czyli liście odmiany Senk`s Anemone. Z kolei Senk`s Merlot ma kwiaty z poszarpanymi, przeciętym płatkami zwanymi osami z liśćmi wydłużonymi, lekko pofalowanymi z delikatną wariegatą - opowiada Agnieszka Kunicka, kolekcjonerka z Łodzi i organizatorka wystawy. Więcej

Są również pokazywane najmniejsze egzemplarze - mikromini, z rozetami do 7 cm średnicy, a także fiołkowe giganty - w standardzie larger z rozetami rozrastającymi się nawet do 40 centymetrów średnicy.

- Niektóre odmiany są trudne do zdobycia, trzeba szukać za granicą. Listki dwóch odmian T`ser sprowadziłam z Niemiec, a za jeden zapłaciłam 10 -12 euro - mówi Agnieszka Kunicka. Galeria

Co gryzie fiołka afrykańskiego? Na co choruje?

Jak wskazuje nazwa fiołek afrykański pochodzi z wilgotnych lasów tropikalnych Afryki Wschodniej, głównie Tanzanii i Kenii. Na świecie występuje około 20 gatunków fiołków botanicznych, a wyhodowano setki odmian, które różnią się zarówno wielkością, kolorami kwiatów oraz kształtem liści.

Sępolie należą do popularnych roślin uprawianych w domach. Na wystawie będą obecni hodowcy, którzy udzielą fachowych porad o uprawie, rozmnażaniu i pielęgnacji fiołków. W niedzielę 26 maja o godz. 13 zaplanowano prelekcję o chorobach i szkodnikach, które najczęściej atakują fiołki afrykańskie oraz poradach dotyczących ich rozpoznawania i efektywnego leczenia.

- Nie jesteśmy botanikami, więc porady są oparte na naszym doświadczeniu, dzielimy się tym, co zauważymy - dodaje Agnieszka Kunicka.

Wystawie będzie towarzyszyć kiermasz. Można ją zwiedzać w godz. 10 - 18 (kasa biletowa czynna do godziny 17.30).

Obowiązują bilety wstępu do Palmiarni, normalny kosztuje 16 zł, ulgowy 8 zł.