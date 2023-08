W Łodzi trzy dni z kinem Romana Polańskiego. Słynny absolwent łódzkiej Filmówki obchodzi 90 urodziny

W piątek 18 sierpnia uruchomiono specjalną ekspozycję, którą za darmo można oglądać online na stronie muzeum Kinematografii. Wirtualna ekspozycja jest podzielona na 9 głównych części – wystarczy kliknąć dowolny obrazek, by dostać się do poszczególnych, dodatkowo rozbudowanych sekcji. Każda z nich poświęcona jest innemu filmowi od szkolnej etiudy "Rozbijemy zabawę" (scenopis), przez "Nóż w wodzie", "Wstręt", "Zemstę", czy "Olivera Twista". Każda sekcja to zapiski bohatera wystawy, recenzje krytyków, artykuły z gazet, czy wspomnienia współpracowników. Wszystko bogato ilustrowane. Wśród prezentowanych obiektów prezentowana jest też płyta winylowa z muzyką z filmu„ Dziecko Rosemary” (1968 rok), okładka „Time” (1961 rok) z kadrem z „Noża w wodzie” (1961 rok) czy szabla z filmu „Piraci” (1986 rok).

Roman Polański urodziny obchodzi 18 sierpnia 2023 roku. To twórca, którego filmy – jak chyba żadnego polskiego reżysera – weszły tak licznie do kanonu światowego kina. Pierwsze etiudy zrealizował w 1957 roku w Szkole Filmowej w Łodzi (jako aktor pojawiał się w filmach już od 1953 roku), najnowsza fabuła – The Palace będzie miała premierę w tym roku na Festiwalu Filmowym w Wenecji.