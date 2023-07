Upłynął termin składania wniosków o 500 plus. Co jeśli ktoś tego nie zrobił?

Na razie 500 plus Świadczenie z programu Rodzina 500 +, wypłacane przez ZUS wynosi obecnie 500 zł. Rządowy projekt zakłada podniesienie kwoty świadczenia z 500 do 800 złotych.

Ponad 283 tysiące wniosków o 500 plus i ponad 53 tysięcy wniosków o 300 plus w Łódzkiem

Wnioski o 500 plus - trzeba złożyć do końca czerwca, bo inaczej...

Nie trzeba będzie składać nowych wniosków na 800 plus Przewidziane w rządowym projekcie ustawy podniesienie nastąpi od 1 stycznia 2024 r. kwoty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 + dla wszystkich uprawnionych z 500 do 800 zł zostanie wdrożone automatycznie, bez potrzeby składania wniosku ani podejmowania kontaktu z ZUS. Po 1 stycznia 2024 r. uprawnieni otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną także poinformowani o tym fakcie elektronicznie. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Termin wypłaty świadczenia można sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na PUE ZUS.

Kto się spóźnił z wnioskiem o 500 plus, straci świadczenie... Rodzice, którzy nie złożyli wniosków o to świadczenie do końca czerwca, stracą je chwilowo. Jeśli złożą wniosek później - świadczenie będą mieli przyznane od miesiąca złożenia, ale bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Wyjątek dotyczy nowo narodzonych dzieci. W tym przypadku rodzice mają 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku.

Wygodnie z mZUS

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Jest ona dostosowana do ekranów smartfonów i tabletów, a do tego zawiera funkcje przyspieszające wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin. Za jej pomocą można złożyć wniosek nie tylko 500+, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe czy świadczenie Dobry Start

300+.

Wniosek o 300 plus do 30 listopada

Od początku lipca w Łódzkiem złożono ponad 53 tys. wniosków o 300 +, na tzw. wyprawkę szkolną. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Wnioski można składać do 30 listopada. Jednak, jeśli wniosek zostanie poprawnie złożony do 30 sierpnia, świadczenie zostanie

wypłacone do końca września. Warto o tym pamiętać.