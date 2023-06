Uwaga rodzice, składanie wniosków o 500 plus do końca czerwca - przypomina ZUS

Wnioski o 500 plus należy składać do końca czerwca.

Trwa nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na okres świadczeniowy 2023/2024. To bardzo ważne, by złożyć je przed końcem miesiąca czerwca, bo złożenie wniosku po upływie tego terminu, spowoduje utratę prawa do wyrównania za ten miesiąc.

- W Łódzkiem od początku roku do połowy czerwca wpłynęło 287,5 tysięcy wniosków o to świadczenie na 434 tysięcy dzieci. Rozpatrzono już 95 procent wniosków. Świadczenie przyznano już na ponad 388 tysiącom dzieci - wylicza Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie łódzkim. - Nie wszyscy rodzice złożyli już wnioski, a warto się pospieszyć, bo złożenie wniosku po upływie czerwca, spowoduje utratę prawa do wyrównania za ten miesiąc. Terminy wypłat 500 plus

Pierwsze wypłaty już trafiły do rodziców. Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus na nowy okres, pierwszą wypłatę świadczenia otrzymają do końca czerwca. Jeśli złożyli wniosek o świadczenie został złożony w maju, wypłata zostanie zrealizowana do 31 lipca z wyrównaniem od czerwca. Jeżeli wniosek zostanie złożony w czerwcu, pieniądze na koncie z wyrównaniem od czerwca pojawią się do końca sierpnia.

Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca br., świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek złoży w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września - wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Uwaga na błędy przy wypełnianiu wniosków 500 plus

Chociaż rodzice już nie pierwszy raz wnioskują o świadczenie wychowawcze 500 plus, to jednak nadal popełniają błędy. Niepoprawnie wypełniony wniosek trzeba zweryfikować, wyjaśnić, co znaczenie wydłuża czas załatwienia sprawy i może opóźnić wypłatę świadczenia.

Najczęściej pojawiającym się błędem jest złożenie dwóch wniosków przez oboje rodziców na to samo dziecko. Warto przypomnieć, że świadczenie otrzyma tylko jeden z nich. Jeśli rodzice mieszkają razem i wychowują dziecko wspólnie, wówczas 500 plus otrzyma ten rodzic, który złożył wniosek jako pierwszy. A jeśli rodzice nie mieszkają razem, to świadczenie przysługuje temu, z którym zamieszkuje dziecko. Rodzinne świadczenie wychowawcze może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji – gdy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Wówczas środki dzielone są na dwie równie części i każdy z nich otrzyma po 250 zł. Błędy zdarzają się też przy prawidłowym wpisaniu numeru PESEL dziecka, czy też numeru rachunku bankowego. Dlatego warto przed wysłaniem dokumentu sprawdzić wszystkie dane. Świadczenie wychowawcze przysługuje, na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wniosek o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu [email protected] lub bankowości elektronicznej.

- Jest to ogromna wygoda dla rodziców, którzy sami decydują, kiedy złożyć wniosek. Dzięki elektronizacji można starać się o środki także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe – dodaje rzeczniczka. Jak pobrać i aktywować aplikację mobilną mZUS? Aplikacja mZUS przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację, klient musi połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Oznacza to, że bez posiadania profilu PUE użytkownik nie będzie mógł skorzystać z aplikacji. Szczegółowe informacje jak zainstalować i połączyć aplikację z kontem PUE znajdują się na stronie https://www.zus.pl/mzus.

500 plus dla obcokrajowców O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce, pod warunkiem, że mają legalny pobyt w Polsce, wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku o 500 plus muszą dołączyć dokumenty, które to potwierdzą, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Świadczenie 500 plus przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wniosek o świadczenie powinni przekazać na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U.

