Unikatowe zdjęcia z drążenia tunelu kolejowego Koziny - Łódź Żabieniec. Minister wizytuje budowę, a inwestor zajmuje stanowisko

– To niezwykle ważna dla Łodzi i łodzian inwestycja, która zmieni układ komunikacyjny przyczyni się do odkorkowania miasta, po którym jeździ się naprawdę trudno – mówi minister Buda. – Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby przebiegała ona bez zakłóceń i przerw. Obecnie prace toczą się w tunelu w kierunku Łodzi Żabieniec.

Budowa tunelu kolejowego pod Łodzią idzie pełną parą, a pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia o zatrzymaniu jego drążenia z powodu braku środków są nieprawdziwe - tak wynika z wyjaśnień przesłanych do naszej redakcji przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, sprawujące nadzór nad tą największą w mieście inwestycją.

Faustyna pracuje i ma przed sobą jeszcze około 200 metrów

Drążenie tego tunelu o długości 1107 metrów jest obecnie zaawansowane w ok. 80 procentach. Prace te wykonuje mniejsza z dwóch maszyn drążących - Faustyna. Drążenie odbywa się bez większych przeszkód i przestojów. Wykonawca szacuje, że około połowy listopada maszyna dotrze do komory wylotowej przy ul. Skarpowej. Tam zostanie rozmontowana i przeniesiona nad linią kolejową z Łodzi Kaliskiej do Łodzi Żabieniec. Następnie, po ponownym zmontowaniu, rozpocznie drążenie trzeciego z czterech zaplanowanych tuneli jednotorowych z komory startowej przy ul. Żniwnej na Koziny. Równocześnie realizowane są roboty w rejonie podziemnych przystanków Koziny, Polesie i Śródmieście.