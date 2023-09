Trwa XIV Festiwal Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. 50 wykonawców na 2 scenach! Można kupić... papier toaletowy z Putinem! ZDJĘCIA

Summer Dying Loud - nie tylko koncerty

W przerwach między koncertami odbywają się konkursy. Mnóstwo humoru dostarcza tzw. ślizg "rycerzy" do piekła - do basenu wypełnionego czerwoną wodą. Dziś (sobota) o godz. 21 - ognisty pokaz fire show Marilyn Rosy i Aleksandry Wach. Na terenie imprezy rozstawiono stoiska z gadżetami, koszulkami, płytami, jest wystawa prac plastycznych, działa też salon tatuażu.

Summer Dying Loud - papier toaletowy z Putinem

Po raz pierwszy na festiwalu stanęło stoisko charytatywne akcji "Metal for Ukraine", organizowanej przez Fundację Evropa Invicta. Fundacja ta od samego początku inwazji Rosji na Ukrainę zajmuje się pomocą humanitarną dla Ukrainy i zaopatrywaniem żołnierzy ukraińskich w niezbędny im do walki sprzęt. Na stoisku można nabyć między innymi: płyty i koszulki czołowych ukraińskich zespołów metalowych oraz gadżety patriotyczno-folkowe z Ukrainy, takie jak:

Hitami na stoisku są wycieraczka do butów i papier toaletowy z podobizną Putina i napisem ПТН ПНХ . W alfabecie łacińskim PTN PNH to skrót od “Putin paszoł na ch*j”. Rolka wyceniona jest na 20 zł, chętnych mnóstwo! Całość dochodu ze stoiska będzie przeznaczona na zakup niezbędnego wyposażenia dla walczących z rosyjską agresją ukraińskich żołnierzy.

Summer Dying Loud - koncerty w sobotę

Dziś (sobota) w "Krypcie" od godz. 15.30 wystąpią: Arrm, Wieże Fabryk, Manbryne, Grieving, Fvunerals, Seth i Dodsrit. Na dużej scenie od godz. 13 zagrają: O.D.R.A, Gorycz, Drown My Day, Year Of The Cobra, ATTK, Owls Woods Graves, Benediction, My Dying Bride, Canldemass oraz fińska grupa ...And Oceans, która zakończy festiwal ok. godz. 2 w nocy.