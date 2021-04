Festiwal ciężkiego rocka w Aleksandrowie. Czy Summer Dying Loud się odbędzie? Decyzja w maju. ZDJĘCIA

Czas pandemii

XII edycja SDL zaplanowana była tradycyjnie na jesień ubiegłego roku. Pandemia jednak zmusiła organizatorów do przeniesienia jej na ten rok. Ma się odbyć w dniach 9-11 września. Na facebookowym profilu SDL prezentowani są kolejni wykonawcy tej edycji, którzy mogą wystąpić: Tides From Nebula, Asphyx, Enslaved, Only Sons, Me And That Man, Night Demon, Katla, Motorowl, The Dead Goats, Dom Zły, Deszcz, Diuna, Fleshworld, Ragehammer, Tiamat, Napalm Death... Czy festiwal dojdzie w tym roku do skutku?

- Na razie, w związku z pandemią, mamy dwa poważne problemy: wciąż obowiązujący zakaz organizowania imprez masowych oraz loty samolotów - i ewentualna kwarantanna - bo przecież większość zagranicznych wykonawców przybywa do nas tym transportem. Decyzja o organizacji festiwalu zapadnie na początku maja - mówił we wspomnianym programie Tomasz Barszcz.

Zobacz w naszej galerii zdjęcia z poprzednich dwóch edycji Summer Dying Loud 2018 i 2019