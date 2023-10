Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Dopiero teraz zobaczę, jak drużyna reaguje po porażce

W tym momencie miał krótko scharakteryzować Stal, ująłbym to tak, to drużyna bardzo nieobliczalna. W każdym momencie meczu musimy więc być gotowi na jej działania. Podobają mi się niektóre jednostki w Mielcu, które są tam już dłuższy czas. Mają dobre i skuteczne zachowania bez względu na to, kto jest tam trenerem. Niektórzy z zawodników Stali mogą wyglądać niepozornie, ale oni z powodzeniem realizują swój cel - stwierdził trener łodzian

Dopiero teraz zobaczę, jak moją drużyna reaguje po porażce. Na treningach wygląda to stabilnie, piłkarze dobrze i mocno pracują. Widać efekty na zajęciach. Teraz trzeba jednak potwierdzić to w meczu. Coś, co dostrzegam w zespole, to polecam sprawdzić nasze zachowania po stracie bramek. Zmierzam do tego, że pomimo straty gola, moi piłkarze nie cofają się. Stwarzamy sobie sytuacje. To pokazuje ich charakter. W spotkaniu z Piastem zastosowaliśmy złe zachowania lub mieliśmy wątpliwości, co zrobić. Biorę to w koszty pracy i w to, jak chcemy bronić - zakończył Myśliwiec.