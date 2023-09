Piast Gliwice - Widzew Łódź 3:2. Pierwsza porażka pod wodzą trenera Daniela Myśliwca. Gościom zabrakło determinacji

Piast Widzew relacja na żywo

PIAST GLIWICE 3 WIDZEW ŁÓDŹ 2

KONIEC MECZU - Widzew przegrywa w Gliwicach z Piastem 2:3. To pierwsza porażka w roli trenera łodzian trenera Daniela Myśliwca.

90+7 min - Żółta kartka dla Ciganiksa.

90+5 min - GGGOOOLLL!!! Dla Widzewa! Świetną ofiarną asystą lewą nogą popisuje się Kerk. Do piłki dopada Rondić i przytomnym strzałem pokonuje Placha. Piast - Widzew 3:2.

90+4 min - Zmiana w Piaście. Holoubek zastępuje Felixa.

90 min - Mecz potrwa jeszcze co najmniej sześć minut.

90 min - Kolejny faul Dziczka. Bez konsekwencji.

86 min - Strzał barkiem Sancheza z bliska. Ale wciąż jest 3:1.

83 min - Z wolnego strzela Pawłowski. Ale nieudanie.

82 min - Faul Dziczka na Pawłowskim. Ale sędzia znów nie karze Dziczka drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką.

82 min - Mecz ogląda z trybun 5697 kibiców.

80 min - Zmiana w Piaście. Huka zastępuje Munoz.

77 min - Hanousek fauluje Tomasiewicza.

77 min - Faul na Sanchezie.

76 min - Faul Rondicia.

74 min - Zmiana w Widzewie. Rondić zastępuje Shehu.

72 min - Podwójna zmiana w Piaście. Schodzą Krykun i Chrapek, wchodzą Kądzior i Szczepański.

68 min - GGGOOOLLL!!! Dla Piasta! Karnego pewnie wykorzystuje Dziczek. Piast - Widzew 3:1.

67 min - Zmiana w Widzewie. Kerk zastępuje Kuna.

66 min - Po analizie VAR arbiter dyktuje karnego, a Shehy zostaje ukarany żółtą kartką.

64 min - Shehu zatrzymuje wślizgiem Krykuna. Najpierw trafia w piłkę, ale potem w nogi Krykuna.

60 min - Faul Dziczka.

59 min - Znów Milos daje się ograć jak dziecko Krykunowi, na szczęście Ameyaw nie trafia w bramkę.

56 min - Żółta kartka dla Dziczka za faul na Kunie.

55 min - Interwencja Żyry, róg dla Piasta.

51 min - Wszystko wskazuje, że bramka zostanie zapisana jako samobójcze trafienie golkipera gospodarzy.

47 min - GGGOOOLLL!!! Dla Widzewa!!! Bezpośrednio z wolnego świetnie uderza Pawłowski. Piłka trafia w poprzeczkę, potem odbija się od nóg Placha i wpada do bramki. Piast - Widzew 2:1.

46 min - Zmiana w Widzewie. Ciganiks zastępuje Nunesa.

POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY MECZU - Zaczynamy drugą połowę meczu. Zapraszamy na relację.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY - Piast prowadzi z Widzewem 2:0. Nie jest dobrze. Zapraszamy na relację po przerwie.

45 min - Groźna akcja Piasta. Znów kapitalnie podaje Tomasiewicz, ale Felix nie opanowuje piłki w polu karnym.

42 min - Pawłowski traci piłkę pod polem karnym Piasta.

38 min - GGGOOOLLL!!! Dla Piasta!!! Zdobywa go Krykun. Fatalnie zachowuje się Nunes, który traci piłkę we własnym polu karnym. Felix zagrywa wzdłuż linii bramkowej, a Krykun uprzedza Milosa i posyła piłkę do siatki. Piast - Widzew 2:0.

3 5 min - W pole karne wpada Sanchez, ale nie trafia w bramkę. Wcześniej świetnie podaje mu Żyro.

34 min - Beznadziejne dośrodkowanie Nunesa.

32 min - Pawłowski niedokładnie zagrywa w polu karnym.

29 min - Faul Kuna.

28 min - Niecelne uderzenie Milosa.

26 min - Żółta kartka dla Sancheza. On także nie zagra ze Stalą Mielec.

25 min - Widzewiacy domagają się karnego po zagraniu ręką Tomasiewicza.

24 min - GGGOOOLLL!!! Dla Piasta. Prostopadle zagrywa Tomasiewicz. Błąd popełniają Milos i Żyro, a Krykun uderzeniem z bliska nie daje szans Ravasowi. Piast - Widzew 1:0.

23 min - Faul Milosa.

22 min - Żółta kartka dla Żyry.

20 min - Żółta kartka dla Katranisa za uderzenie łokciem Milosa.

19 min - Pawłowski nie wykorzystał błędu Katranisa. Gdyby to zrobił, byłby gol dla łodzian.

18 min - Akcja gości, ale zakończyło ją jedynie słabe uderzenie Nunesa.

16 min - Żyro kapitalnie podaje do Tkacza, a uderzenie pomocnika zostało zablokowane.

13 min - Złe zachowanie Milosa w defensywie. Ale bez konsekwencji.

12 min - Ładne uderzenie Hanouska tuż obok słupka.

11 min - Bardzo ładnie powalczył Tkacz.

10 min - Kolejny faul Żyry.

6 min - Żółta kartka dla Nunesa za faul na Ameyawie. Nunes nie zagra w kolejnym meczu.

5 min - Niedokładne dośrodkowanie Nunesa.

4 min - Niecelne uderzenie Tomasiewicza.

3 min - Fauluje Żyro.

1 min - Błąd wybiegającego Placha. Niestety, Pawłowski tego nie wykorzystuje.

POCZĄTEK MECZU - Zaczynamy mecz Piasta z Widzewem. Zapraszamy na relację.