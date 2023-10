Tramwaje wrócą na Dąbrowę Niższą. Nastąpi to szybciej niż myślicie...

Powstanie pętla tramwajowo - autobusowa

Inwestycja obejmie przebudowę al. Śmigłego-Rydza na odcinku od ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Broniewskiego oraz ul. Niższej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Śląskiej wraz z budową pętli tramwajowo-autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Niższej i Śląskiej. Zakres inwestycji będzie bliźniaczy z trwającymi obecnie pracami na al. Śmigłego - Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego. Modernizacja obejmie jezdnie, chodniki, drogę rowerową oraz nieczynne od kilku lat torowisko tramwajowe. Dodatkowo metamorfozę przejdzie stara pętla przy ul. Śląskiej, na której oprócz wymiany całego układu torowego dobudowany zostanie także specjalny pas dla autobusów. Będzie nowe oświetlenie i sygnalizacja świetlna, nie zabraknie także nowej zieleni.

17 miesięcy na wykonanie zadania

To kolejny etap realizacji projektu projektu „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowej w Łodzi”. Zadanie zostanie zrealizowane w systemie „buduj" (dokumentacja projektowa już jest), co oznacza, że w pierwszych miesiącach 2024 roku ZIM podpisze umowę z wykonawcą, który będzie miał 17 miesięcy na doprowadzenie do końca całej inwestycji. To oznacza, że pierwsze tramwaje maja szansę dojechać na ul. Niższą jesienią 2025 roku.