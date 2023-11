Top 10 imion dla chłopców. Oto najnowszy ranking najchętniej nadawanych imion męskich w 2023 roku GALERIA ZDJĘĆ

Top 10 najpopularniejszych imion męskich w roku 2023 wybranych dla noworodków w Polsce

Najpopularniejsze imię męskie dla dziecka w pierwszej połowie 2023 roku to... Nikodem! Tak wynika ze statystyk podanych przez dane.gov.pl. W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2023 roku urodziło się 3317 chłopców, którym nadano to imię.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Antoni - 2930 chłopców otrzymało to imię oraz Jan - to imię nadano 2848 razy.

Zmiany na podium w porównaniu z rokiem 2022

Jak widać czołówka męskich imion zmieniła się w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku. Nikodema nie było wtedy w pierwszej trójce. Zdetronizował najwyżej notowanego Antoniego oraz stojących tuż za nim Jana i Aleksandra. Nikodem zajmował wysokie miejsce czwarte, z którego awansował.