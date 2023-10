To był zaskakujący telefon do Julii Wieniawy. Kto dzwonił i o co poszło? ZDJĘCIA

- Nie mówiłam tego wcześniej... Nie poznałam nigdy Edyty Górniak na żywo prywatnie, a zadzwoniła do mnie ostatnio, zanim wypowiedziała się w mediach - pochwaliła się Plotkowi Julia Wieniawa. - Zadzwoniła do mnie z numeru mojej przyjaciółki. Mamy jedną wspólną koleżankę. Chyba przez godzinę rozmawiała ze mną. Mówiła mi tak wspaniałe rzeczy, miłe i wspierające, że dawno nie dostałam tak ciepłej energii od żadnej kobiety. Naprawdę nie spodziewałam się tego zupełnie, więc jak najbardziej to doceniam.

Rozpisują się o tym wszystkie plotkarskie portale, a więc i my musimy Państwa poinformować o tej niecodziennej sprawie. Stała się rzecz niebywała, bowiem... diwa polskiej piosenki, sama Edyta Górniak, zadzwoniła do będącej na początku drogi w tej branży Julii Wieniawy (z telefonu koleżanki), chociaż nigdy się nie poznały osobiście. O kulisach tej „epokowej” okoliczności opowiedziała sama młoda aktorka.

Jestem zdumiony decyzją TVN, by lubianą i utalentowaną aktorkę Małgorzatę Foremniak zastąpić drętwą pseudoaktorką i udającą piosenkarkę, niezdolną Julią Wieniawą

Dodał też: - Wieniawa nie ma refleksji co do własnych braków, bo w jej próbach aktorskich i wokalnych nie ma żadnego progresu, a ma oceniać innych, utalentowanych ludzi, którzy w dobrej wierze przychodzą do największego talent show w Polsce, wierząc, że będzie ono ich przepustką do show-biznesu

Julia Wieniawa doskonale łączy pracę na wielu polach. Dołączyła m.in. do obsady filmu „Chłopi”. To polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. 5 października odbyła się uroczysta premiera, na której nie mogło zabraknąć Julii!