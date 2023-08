Piszą, że Julia Wieniawa zarobi fortunę. Wiemy, za co

To one sprawiają, że właścicielom różnych stacji telewizyjnych łatwiej jest pozyskiwać do współpracy celebrytów. No bo wiadomo, dla wielu widzów już sama obecność tzw. znanych jest już wystarczającym powodem, by zasiąść przed odbiornikiem telewizyjnym.

Wiele stron internetowych poinformowało, że stacja TVN zdecydowała się na zatrudnienie Julii Wieniawy jako jurorki w swoim hicie „Mam talent!”.

Jedna z gazet podjęła się wyzwania, czyli zebrania informacji na temat, ile pieniędzy za udział w programie otrzyma 24-latka. Dziennikarze ustalili, że jej stawka to 500 tys. złotych.

Dodano, że dotychczas największą pensję za zasiadanie w loży jurorów otrzymywała Agnieszka Chylińska. Było to wówczas 300 tys. złotych.