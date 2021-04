TME UKS SMS. Łodzianki wbiły outsiderowi ekstraligi aż dziewięć bramek!

Futbol kobiet. Kapitalna końcówka TME UKS SMS Łódź

Piłkarki nożne TME UKS SMS Łódź pokazały, co to znaczy walczyć do końca spotkania. Łodzianki do 86 minuty przegrywały 0:1 w Szczecinie z Olimpią, ale końcówka meczu należała do nich i wygrały ten mecz 2:1!