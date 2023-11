Targi Pupilove w Łodzi. Klienci na zakupy przyszli dziś ze swoimi pupilami Zobacz, co działo się centrum

Kto w niedzielę (26 listopada) przyszedł na targi odbywające się w CH Tulipan mógł zaopatrzyć się w ręcznie robione akcesoria dla psa i kota, szarpaki, legowiska, maty samochodowe, śpiwory, ubranka, schodki, transportery, kule węchowe oraz zabawki edukacyjne dla psa i kota. Te ostatnie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kupujących, prawdopodobnie niejeden pupil znajdzie je w tym roku pod choinką. Wśród szerokiej oferty boxów świątecznych można było znaleźć zestawy dla psów dużych i małych ras, dla twardzieli, szczeniąt i osobników dorosłych. W każdym znalazło się od 4 do 6 różnych przysmaków.



Ceny na targach:

Przykładowe ceny artykułów na Pupilove:

* portret pupila malowany akwarelami - 150 zł, portret pupila malowany na kurtce właściciela - 250 zł, smaczki z domowej suszarni (200 g) - 25 zł, śpiwory - od 120 do 180 zł, domki dla owadów - od 15 do 25 zł, torby płócienne z napisem "Dom bez kota to głupota" - 25 zł, boxy świąteczne - 45 zł, maty na drzwi samochodowe - 40 zł, kule węchowe - od 35 do 45 zł, zimowe ubranka - od 120 do 270 zł, duże maty samochodowe - 360 zł, zabawki edukacyjne - od 39 do 49 zł.