Targi Pupilove w Tulipanie. Można przyjść do centrum handlowego z pupilem. ZOBACZ galerię Magdalena Jach

PupiLove to targi dla miłośników czworonogów i ich zwierzaków. Łodzianie już w najbliższą niedzielę 26 listopada br. mogą zabrać swojego pupila ze sobą do centrum handlowego Tulipan i kupić mu to, czego potrzebuje.